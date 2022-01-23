Türkiye Eşini sokak ortasında vahşice öldürmüştü! Kameralardan yakalandı

Eşini sokak ortasında vahşice öldürmüştü! Kameralardan yakalandı

Türkiye

Eşini sokak ortasında vahşice öldürmüştü! Kameralardan yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Elif Turan’ı sokakta tabancayla vurarak öldüren Kamil Turan, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) 55 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından yakalandı.

23 Ocak 2022, Pazar 23:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, başına isabet eden 6 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçarak, izini kaybettirdi. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşuları, Elif Turan’ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

55 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Turan’ın kaçması üzerine JASAT ekibi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinden itibaren çevre yoluna giden tüm sokaklardaki kamera kayıtları tek tek incelendi. Şehiriçi ve şehirlerarası otobüs firmaları ve kooperatiflerine Kamil Turan’ın fotoğrafları dağıtılırken, toplamda 55 saatlik kamera kaydı incelendi. Adım adım iz süren JASAT, olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesine kadar zanlının izini sürdü. Yine güvenlik kamerası kayıtlarında Turan’ın saklanabileceği alanı daraltan ekipler, mahallede bulunan zeytinlik alanlar başta olma üzere, dere kenarı ve metruk binaları tek tek aradı. Yapılan aramalar sırasında ekipleri fark eden Kamil Turan, kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Turan, adli işlemlerinin başlatılması için jandarma karakoluna götürüldü. Kamil Turan'ın tanınmamak ve yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ve telefonunu attığı tespit edildi.

ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Elif ve Kamil Turan çiftinin 2016 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, ‘Anne’ diye seslenince bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Rükiye Tülay'ın eşiyle ayrılmasında Kamil Turan’ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı. Bu olay sonrasında Edremit’e taşınan çiftin geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddialar arasında yer aldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Alper ÇOBANOĞLU / EDREMİT (Balıkesir)(DHA)

İlgili Haberler
Esmanur Çakmak olayında flaş gelişme! İntihar etmemiş, annesi boğarak öldürmüş29 yıl sonra bir ilk bekleniyor! Antalya için kar yağışı uyarısı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Özer'den trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı