Türkiye Eşini tabancayla yaralayan koca tutuklandı

Eşini tabancayla yaralayan koca tutuklandı

Türkiye

Eşini tabancayla yaralayan koca tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde tartıştığı eşi Birgül Ötügen’i (37) tabancayla ateş ederek yaralayan Mahmut Ötügen (38) tutuklandı.

08 Şubat 2022, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Olay, Suruç´a bağlı Çanakçı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut ve Birgül Ötügen çifti arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Mahmut Ötügen, darp ettiği eşini daha sonra ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek göğsünden yaraladı. Saldırgan koca olayın ardından kaçarken, silah sesini duyanlar tarafından kanlar içerisinde bulunan Birgül Ötügen, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesi devam ederken, kaçan kocası ise jandarma ekiplerince Devteşti Mahallesi’nde gizlendiği yakınlarının evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ötügen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


DHA

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