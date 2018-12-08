Eşini ve kayınpederini öldürüp intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi eşi Emine T. ile boşanma aşamasında olan Ahmet T., kayınpederinin bahçıvan olarak çalıştığı ve eşinin de yaklaşık 7 aydır yanında kaldığı çiftliğin girişinde pusu kurdu.

KENDİNİ DE AĞIR YARALADI

Ahmet T., işten dönen eşini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından olayı görerek kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederini de yaralayıp, olayda kullandığı aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp ateşleyerek ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan Emine T.'nin babası ve Ahmet T. ise Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Talihsiz kadının cansız bedeni ise Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Ahmet T.'nin tedavisi ise sürüyor.