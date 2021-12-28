Türkiye Eşini vurup intihara kalkıştı! Korkunç olayın ardındaki kripto para gerçeği

Eşini vurup intihara kalkıştı! Korkunç olayın ardındaki kripto para gerçeği

Türkiye

Eşini vurup intihara kalkıştı! Korkunç olayın ardındaki kripto para gerçeği

Adana'da tartıştığı eşi tarafından başından vurulan Melike Yağmur Uyaner hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı silahla intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner'in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşi ile tartıştığı iddia edildi.

28 Aralık 2021, Salı 10:49 Son Güncelleme:
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 Olay, dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.


2 AY ÖNCE İKİZ BEBEKLERİ OLMUŞ

Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Melike Yağmur Uyaner’in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

DHA

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