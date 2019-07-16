2 çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay önce 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Değerli'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, eşini telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi, Ersu sokakta, başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Değerli'nin tedavisi sürüyor.

'YANINDA İSMİNİ BİLMEDİĞİM BİR ERKEK VARDI'

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Beşir Değerli sorgusunda, eşiyle 13 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları olduğunu söyledi. Değerli, "Aramızda bir sorun olmadığı halde evi terk etti. Çocuklarımın annesiyle konuşmak için onu çok aradım. Kayseri'de olduğunu duydum. Bir süre sonra eşime telefonla ulaşarak kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bursa'dan eşimle konuşma için geldim. Yanında ismini bilmediğim bir erkek vardı. Göksel bana hakaret edince ben de ruhsatsız tabancamı ateşledim" dedi.

Beşir Değerli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Değerli, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorusu üzerine pişman olduğunu söyledi.

DHA



