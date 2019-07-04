Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi.

Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alperen Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmuş S.'nin avukatı olmadan konuşmayı reddettiği belirtildi. Durmuş S. ile Alper Kahraman arasında husumet olduğu öne sürüldü.

2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Çorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, eşi Melisa mağazada alışveriş yaparken, Alper Kahraman'ın, bebek arabasında bulunan 2 aylık kızı ile dışarıda beklediği, yanına yaklaşan Durmuş S.'nin tabancasını doğrultup ateş ettiği görülüyor.

Paniğe neden olay sonrası bazı kişilerin Alper Kahraman'ın yanına giderek yardım etmeye çalıştığı görüldü.

ESRA EROL'UN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öldürülen Alperen Kahraman'ın eşi Melisa Sepetçi'nin ailesi kızlarının kaçırıldığını öne sürerek Esra Erol'un televizyon programına katılmıştı. Melisa Sepetçi, kendi isteğiyle kaçtığını söylemişti. DHA