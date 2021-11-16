Eşinin vücudunda parça kaldığını öğrenince 2 bıçakla saldırdı!

Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün bir hasta yakını, doktorlara bıçakla saldırdı. Etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinde iki bıçak çıktı. Can güvenliklerinin olmadığını dile getiren sağlık çalışanları, cezaların caydırıcı olmadığını ve elini kolunu sallayan herkesin hastanelere rahatlıkla girdiğini söylüyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan sağlık çalışanları, kapılara X-ray cihazı konulmasını ve denetimlerin artırılmasını istiyor.

'NÖBETE GİRECEKLER ACİLDEN GİRİŞ YAPMAYIN!'

Hasta olsanız da olmasanız da herkes hastanelere hiçbir arama olmadan girebiliyor. Hastane koridorlarında hiçbir engele maruz kalmadan dolaşılabiliyor. Bu durumun yarattığı güvenlik riski, zaman zaman şiddet vakalarıyla sonuçlanıyor. Önceki gün de, bunun örneklerinden biri Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Bir hasta yakını sağlık görevlilerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sonrası saldırganın üzerinden 2 adet bıçak çıktığı öğrenilirken, büyük endişe yaşayan sağlık çalışanları, WhatsApp grubundan arkadaşlarına, ‘Nöbete gelecekler acilden giriş yapmayın. Tüp bebekten hastaneye girin. Elinde döner bıçaklı biri Acil’e saldırıyor’ diye uyarı mesajı gönderdi.

Hastanelerde ‘Güvenlik önlemleri artırılmalı’ diyen sağlık çalışanları, kapılara X-ray cihazı konulmasını istiyor. Milliyet'in haberine göre, “Can güvenliğimiz yok" diyen sağlıkçılar yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, şunları söyledi:

“Sağlık ortamında şiddet, sağlık çalışanlarının gündelik bir parçası haline geldi. Bu konu her geçen gün daha ciddi şekilde karşımıza çıkıyor. Şiddetin temel nedenlerinden biri cezasızlık. Bu konu o kadar büyük bir soru ki, hekimlerin mesleğe küsmesi ve yurt dışına ya da başka iş alanlarına kaçmasında etkili oluyor. Acil servise başvuran yeşil alan kodu almış hastaların saatlerce de bekleyebileceklerinin halka anlatılması, bunun için TV, gazeteler, internetin etkin şekilde kullanılması gerekli. Yasal yaptırımların kamuoyu vicdanını tatmin eder noktaya gelmesi gerekli. Ayrıca acil servislerde hastanın en fazla olduğu 17.00 ile 23.00 saatleri arasında, hem sağlık personelinin hem de güvenlik görevlilerin artırılması gerekiyor.”

‘HASTA ODAMA SİLAHIYLA GİRDİ’

İstanbul’da bir devlet hastanesinde dahiliye uzmanı olan Ç.S. de “Bankalara, AVM’lere girerken insanlar X-ray cihazından geçiyor. Ancak bu hastanelerde yok. Bir hasta ya da hasta yakını elini kolunu sallayarak hastaneye rahatlıkla girebiliyor ve bu insanların üzerinde ne taşıdığı belli değil. Odama belinde silahıyla giren hasta oldu. Tamam belki o an herhangi bir müdahale söz konusu değildi ama olmayacağının garantisi de yok. Hasta yakınlarının saldırması durumunda güvenlik görevlileri de çoğu zaman doğrudan müdahale edemiyor. Çünkü onlar da canlarını tehlikeye atmak istemiyorlar” diye konuştu.

‘DEVLET CAN GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMALI"

İstanbul’da bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan doktor Ö.K. şunları söyledi: “Hastanemizde güvenlik görevlisi de polis de var ancak denetimler eksik. Hastaneye gelin istediğiniz bir bölüme, istediğiniz hocanın odasına rahatlıkla girersiniz. Bir de şöyle bir durum var; iki taraf kavga ediyor ve tarafların ikisi de aynı hastaneye getiriliyor bu kez kavgaya burada devam ediyor. Bu insanların üzerinde kesici aletler oluyor. Devlet can güvenliğimizi sağlamalı. Can güvenliğimiz yok.”

POLİSTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“14.11.2021 günü Üsküdar ilçesinde bulunan bir hastanede doktor olarak görev yapan E.A. (30) isimli şahsın bir hasta yakını tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalması konusu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüpheli A.D. (35) isimli şahsın eşi E.D. isimli şahsın bahse konu hastanede 11.11.2021 tarihinde doğum yaptığı ve 13.11.2021 tarihinde taburcu olduğu öğrenildi. Bir gün sonra rahatsızlanan eşini hastaneye getiren şüpheli şahsın eşinin vücudunda parça kaldığını öğrenmesi üzerine aracından aldığı ekmek bıçağı ile ‘Tehdit-hakaret’ olayını gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Adli makamlara sevk edilen A.D. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.”



