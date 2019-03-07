Eşinin yatak odası görüntülerini kameraya alan koca!

KKTC’nin Gazimağusa şehrinde, yatak odası görüntülerini gizlice kameraya alan kocası B.A.’ya tepki gösteren A.A. evinden ayrıldı. Kocası tarafından sokakta darbedilen A.A. polise şikayette bulundu. İhbar üzerine B.A. yakalandı.

HER GÜN KARAKOLA GİDECEK

Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde suçlamaları kabul etmeyen B.A.'nn dava görülünceye kadar yurt dışına çıkması yasaklandı. Mahkeme, B.A.’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine, 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kefil ile 50’şer bin TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna gitmesi kaydıyla serbest kalmasına karar verdi.