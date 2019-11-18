Eşinizin sizden bir şeyler sakladığını gösteren işaretler

Sesi değişiyorsa…

Sizinle konuşurken eşinizin sesinin değişimini tespit ederseniz, size yalan söylüyor olabilir. Boğazlarını normalden daha sık temizleyebilirler veya ağır nefes alabilirler. Bunlar bir şeyler hakkında gergin olduklarında vücutlarını

Gözlerini kaçırıyorsa…

Gözler çok fazla duyguyu ortaya çıkarabilir, bu nedenle eşiniz bakışlarını sizden kaçırırsa, görmenizi istemedikleri şeyler olabilir. Gözlerindeki panik ve korkuyu görebilirsiniz. Bu yüzden sizinle göz teması kurmak istemeyebilirler.

Telefonunu gizlemeye çalışması

Mahremiyet önemli olmakla birlikte, eşinizin telefonlarını aşırı derecede korumasının mutlaka bir nedeni olmalıdır. Tuhaf zamanlarda mesaj almaya devam ederlerse ve bunun ne olduğunu onlara sorduğunuzda savunmaya geçerlerse saklayacak bir şeyleri olabilir.

Gözlerini çok fazla kırpması

Çok fazla göz kırpmak, yalan söyleme belirtisi olabilir. Yalan söylemek stresli olabilir ve stres anında gözlerin açılıp kapanma hızı artar. Bu nedenle eşinizin gözlerinin normalden fazla kırpıldığını fark ederseniz, size yalan söylüyor olabilir.

Tırnaklarını yemesi

Eşiniz bedenini sizden uzaklaştırırsa, bu onların bazı sırlarının olduğunu ve onların bulunmasını istemediğinin bir işareti olabilir. Bu bilinçaltı yolu seni dışarıda bırakma yolu. Benzer şekilde, tırnakların ısırılması, güvensizlik veya endişe belirtisidir ve saklayacak bir şeyleri olduğu için gerçekleşiyor olabilir.

İşine çok fazla vakit ayırması

Eşinizin iş yerinde daha fazla vakit geçirmek için çok fazla nedeninin oluşmaya başlaması veya normalden daha fazla iş gezisi olması durumunda, bir şeyi gizlemek için işi bahane ediyor olabilir.



