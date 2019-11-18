Eşinizin sizden bir şeyler sakladığını gösteren işaretler
İkili ilişkilerde de olsa hatta evli bile olsanız kendinize saklayabileceğiniz sırlarınız olabilir. Her ilişki başladığı andan bir müddet sonra güven duygusu muhakkak barındırmalıdır. Ancak bazı durumlarda eşiniz sizden bir şeyleri gizleyebilir. Bu durum sıklaştıysa ve öğrenmeye çabalıyorsanız aşağıda bahsetmiş olduğumuz işaretleri dikkate alabilirsiniz.
Sesi değişiyorsa…
Sizinle konuşurken eşinizin sesinin değişimini tespit ederseniz, size yalan söylüyor olabilir. Boğazlarını normalden daha sık temizleyebilirler veya ağır nefes alabilirler. Bunlar bir şeyler hakkında gergin olduklarında vücutlarını
Gözlerini kaçırıyorsa…
Gözler çok fazla duyguyu ortaya çıkarabilir, bu nedenle eşiniz bakışlarını sizden kaçırırsa, görmenizi istemedikleri şeyler olabilir. Gözlerindeki panik ve korkuyu görebilirsiniz. Bu yüzden sizinle göz teması kurmak istemeyebilirler.
Telefonunu gizlemeye çalışması
Mahremiyet önemli olmakla birlikte, eşinizin telefonlarını aşırı derecede korumasının mutlaka bir nedeni olmalıdır. Tuhaf zamanlarda mesaj almaya devam ederlerse ve bunun ne olduğunu onlara sorduğunuzda savunmaya geçerlerse saklayacak bir şeyleri olabilir.
Gözlerini çok fazla kırpması
Çok fazla göz kırpmak, yalan söyleme belirtisi olabilir. Yalan söylemek stresli olabilir ve stres anında gözlerin açılıp kapanma hızı artar. Bu nedenle eşinizin gözlerinin normalden fazla kırpıldığını fark ederseniz, size yalan söylüyor olabilir.
Tırnaklarını yemesi
Eşiniz bedenini sizden uzaklaştırırsa, bu onların bazı sırlarının olduğunu ve onların bulunmasını istemediğinin bir işareti olabilir. Bu bilinçaltı yolu seni dışarıda bırakma yolu. Benzer şekilde, tırnakların ısırılması, güvensizlik veya endişe belirtisidir ve saklayacak bir şeyleri olduğu için gerçekleşiyor olabilir.
İşine çok fazla vakit ayırması
Eşinizin iş yerinde daha fazla vakit geçirmek için çok fazla nedeninin oluşmaya başlaması veya normalden daha fazla iş gezisi olması durumunda, bir şeyi gizlemek için işi bahane ediyor olabilir.