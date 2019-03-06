Eşit ise eşit ücret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kadınların yaşadığı hak kaybına yönelik farkındalık çalışmaları da arttı. Türkiye’de aynı iş için bir kadın çalışan, erkeğe göre ortalama yüzde 20 daha az maaş alıyor. Dünyada bu maaş farkı yüzde 23, Avrupa’da ise yüzde 16 oranında yine erkekler lehine. Adaletsiz bakış açısını değiştirmek için gayret gösteren şirketler de var.

SERTİFİKAYLA BELGELİ

Bunlardan birisi olan Philip Morris/Sabancı’nın Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, şirketlerinde aynı işi yapan kadın ve erkek çalışan ücretlendirmesinde 20 yıldır bir ayrım yapılmadığını belirtti. Diren, hatta bu yıl ‘maaş eşitliği’ konusunda denetimler yapan İsviçre’deki uluslararası bağımsız Equal-Salary Vakfı’ndan ‘eşit ücret’ sertifikasını alan Türkiye’deki ilk şirket olduklarını söyledi.

ESNEK ÇALIŞMA DESTEĞİ

Şirketlerinde üst düzey yöneticilerin yüzde 54’ünün (türkiye genelinde bu oran yüzde 25), saha temsilcilerinin yüzde 48’inin ve orta düzey yöneticilerinin de yüzde 35’inin kadın olduğunu belirten Filiz yavuz Diren, kadın yöneticilerin fazla olmasının kadın çalışan sayısında da artışı etkilediğini söyledi. Diren, “kadınların doğumla birlikte kariyerlerinden vazgeçmemeleri için esnek çalışma dahil her türlü desteği veriyoruz” dedi.

14 BİN KADIN BAKKAL

Erkek egemen bir iş kolu olan sektörlerinde kadınların en çok sahada çalışmak yani bayiye ürün götürmek konusunda çekince duyduklarını belirten Filiz yavuz Diren, bunu da sayıları hızla artan kadın bakkallar sayesinde daha kolay aştıklarını söyledi. Diren, “Ürünümüzü satan 150 bin bakkal esnafı içinde 14 bini kadın. kadın bakkal, bölgesinin adeta bir mentörü (danışman). Biz de onlara çeşitli konularda eğitimler veriyoruz” dedi.