Dünya Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Dünya

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 01:04 Son Güncelleme:
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Vakfının internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Bush, "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Aynı zamanda Kamala Harris'i de aradım. Onu da tarihi bir ilk olan başkan yardımcılığını kutladım. Siyasi farklılıklarımız olsa da ülkeyi birleştirip yönetme fırsatını yakalayan Joe iyi bir adamdır." ifadesini kullandı. 

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ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkan Barack Obama'yı da seçimi kazandıklarında aynı dileklerle tebrik ettiğini anımsatan George W. Bush, Biden'ın 70 milyondan fazla insanın oyunu alarak tarihi bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Bush, "Başkan Trump'ın tekrar sayım veya yasal mücadele hakkı bulunuyor ve çözülmemiş her konu doğru şekilde ele alınacaktır. Amerikan halkı bu seçimin temelde adil olduğu, doğruluğunun tespit edileceği ve sonucunun açık olduğu konusunda emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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