Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Şevket Kazan, için Hacı Bayram Veli Camiinde tören düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, eski Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çok sayıda milletvekili, vatandaşlar ve Kazan'ın yakınları katıldı.

İkindi namazı sonrası Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile birlikte Kazan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak bir süre taşıdı.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANKARA (DHA)