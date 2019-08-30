Eski Avrupa güzelleri, yıllar sonra bir arada...

1970 Türkiye ve 1971 Miss Europe güzeli Filiz Vural, 1982 Türkiye ve Miss Europe güzeli Deniz Nazlı Kuruoğlu ile 1983 yılında Türkiye, 1984 yılında ise Miss Europe güzeli seçilen Neşe Erberk yıllar sonra bir araya geldi.

FİLİZ VURAL ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Filiz Vural 18 Eylül 1971 yılında Miss Europe Güzelik Yarışması’nda Tunus’ta bir Güneş gibi doğmuştur.

Aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliği halen konuşulmaktadır. Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Engin Çağlar ile evlidir.

Şu an kendisi ünlü bir mücevher üreticisi Türk firmasında baş tasarımcısı olarak çalışmaktadır.

2005 yılında Hong Kong Uluslararası İnci Mücevher yarışmasında Bizans sanatını yansıtan tasarımıyla Gümüş ödül kazandı.

DENİZ NAZLI KURUOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Bir zamanların Türkiye güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu, alışılmışın dışında bir hayat sürüyor. 1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan Nazlı Deniz Kuruoğlu çok uzun zamandır Kuşadası, Caferli köyünde yaşıyor, bir butik otel işetiyor.

Kuruoğlu, henüz gencecik bir balerinken katıldığı yarışmadan Türkiye Güzeli unvanıyla ayrıldı. Sonra Avrupa Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Burada da birincilik uvanını elde etti.

NEŞE ERBERK…

1983 Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk…

Neşe Erberk, Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması birinciliğiyle tanıyor fakat Erberk, aynı zamanda başarılı bir iş kadını, eğitim yatırımcısı. Türkiye’de 35 anaokulu var.

GÜZELLERİN SON HALİ: