Eski başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, 'Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı gelmeyi nasip eylesin. Çok farklı dönemlerden geçiyoruz. İzmir açıklarındaki deprem malum. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım' dedi.

Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana ve camiye girişler arama noktalarından sağlandı.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Ailenin isteği üzerine cenazeye sadece 1. derece yakınlar katılacak.

Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua etti.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.









İlgili Haberler Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, corona virüsten hayatını kaybetti



