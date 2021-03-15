Eski Başkan bazanın içinde yakalandı! Polisten böyle saklanmış…

Bolivya’da 20 Ekim 2019’daki seçimleri kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla yapılan protestolar ve ordunun baskısıyla istifa etmişti. Muhalif Jeanine Anez devlet başkanlığı görevine getirilmişti. 18 Ekim 2020’de düzenlenen yeni seçimleri Morales’in adayı Luis Arce Catacora kazanınca darbeciler hakkında soruşturma açılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak Trinidad’daki konutunda bulunamayan Anez önceki akşam bir akrabasının evinde yakalanmıştı. Anez’le birlikte üç akrabası gözaltına alınmıştı. Polis, cunta lideri Anez’in bir bazada saklanırken bulunduğu anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Anez; terör, isyan ve komplo kurmakla suçlanıyor.