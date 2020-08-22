Türkiye Eski başkan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Eski başkan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye

Eski başkan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Samsun’un Terme ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan Şenol Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 22:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eski Terme Belediyesi Başkanı Şenol Kul, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Durumunun iyi olduğunu ve evinde izole olduğunu kaydeden eski başkan Şenol Kul, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çekti. Şenol Kul, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şuan durumum iyi, moralim yüksek. Evimde kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."


İlgili Haberler
Başkan Özkan Altun: Maalesef korona virüs testlerim pozitif çıktı


İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Fatih’teki 2 kişi: İskoç ve Hırvat
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
Oral Çalışlar
Yüz yıl önce kadınlar... Sanki bir şey değişmedi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı