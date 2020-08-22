Eski başkan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Eski Terme Belediyesi Başkanı Şenol Kul, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Durumunun iyi olduğunu ve evinde izole olduğunu kaydeden eski başkan Şenol Kul, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çekti. Şenol Kul, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şuan durumum iyi, moralim yüksek. Evimde kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."





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İHA