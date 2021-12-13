Türkiye Eski belediye başkanı Zeki Yılmazer cinayet işledi! İşte cezası

Eski belediye başkanı Zeki Yılmazer cinayet işledi! İşte cezası

Türkiye

Eski belediye başkanı Zeki Yılmazer cinayet işledi! İşte cezası

Sinop’ta eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı Atıf Argun'u tabancayla öldürdü. Yılmazer'e ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:07 Son Güncelleme:
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Sinop’ta tartıştığı Atıf Argun'u (68) tabancayla öldüren eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (62), ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Eylül 2020'de kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Argun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Zeki Yılmazer ise, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BERAAT İSTEDİ

Sanık Yılmazer'in tutuklu olarak yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Yılmazer, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Argun'un ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep etti. Yılmazer ise kendisini korumak maksadıyla hareket ettiğini öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme, sanık Yılmazer'i üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan söz konusu davada tutuksuz olarak yargılanan olayın yaşandığı mekanın işletmecisi Cemalettin Kaya’ya ise mahkeme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.


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