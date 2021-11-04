Eski Beşiktaşlı açıkladı, Xavi gidiyor!

Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Önceki gün Barcelona yetkililerinin Katar'a gittiği ve hem Al Sadd yetkilileriyle hem de Xavi ile görüştükleri iddia edilmişti.

İddialar doğru çıktı. Al Sadd'ın iki önemli oyuncusu Rodrigo Tabata ve Bounedjah, Xavi'ye veda paylaşımları yaptı.

Tabata, bir dönem Türkiye'de Gaziantep ve Beşiktaş formaları giymişti.