Eski Beşiktaşlı açıkladı, Xavi gidiyor!
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez olmak üzere. Kendi efsanelerinden teknik direktör çıkarmakta usta olan Barcelona, Xavi ile anlaştı. Ayrılığı ise Xavi'ni Al Sadd'tan öğrencisi, eski Beşiktaşlı Rodrigo Tabata duyurdu.
04 Kasım 2021, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Önceki gün Barcelona yetkililerinin Katar'a gittiği ve hem Al Sadd yetkilileriyle hem de Xavi ile görüştükleri iddia edilmişti.
İddialar doğru çıktı. Al Sadd'ın iki önemli oyuncusu Rodrigo Tabata ve Bounedjah, Xavi'ye veda paylaşımları yaptı.
Tabata, bir dönem Türkiye'de Gaziantep ve Beşiktaş formaları giymişti.
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