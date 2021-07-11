Eski boksörün oğlu ölü bulundu

Son dönemde özellikle 'Ninja kaplumbağa' esprisiyle sosyal medyada yüzü çok tanınan dünyaca ünlü eski boksör Chris Eubank, zor günler yaşıyor. Eubank'ın 30 yaşına girmeye hazırlanan ve 1 ay önce baba olan oğlu Sebastian Eubank, Dubai tatilinde hayatını kaybetti.

Boğulduğu öğrenilen Sebastian müdahalelere rağmen plajda yaşamını yitirdi.

Chris Eubank, acı olayın ardından, "Bu sözleri yazacağımı düşünmezdim. Ailem ve ben, acı haberi alınca yıkıldı. 30. doğum gününü kutlayacaktık" dedi.

Eubank'ın sosyal medyanın gündemine oturduğu paylaşımı ise şuydu: