Eski ‘Bond kızı’ Claudine Auger hayatını kaybetti

Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond filmi Thunderball ile tanına Fransız oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti. Ajansının duyurduğuna göre 78 yaşındaki Auger, Paris'te hayatını kaybetti.

Claudine Auger kimdir?

1941 yılında Paris'te dünyaya gelen Claudine Auger, kariyerine model olarak başladı. 1958 yılındaki Dünya Güzeli yarışmasında ülkesi Fransa'yı temsil etti.

Bir yandan da oyunculuk dersleri alan Auger, aralarında Üç Silahşörler uyarlaması Demir Maske'nin de bulunduğu birçok film için kamera karşısına geçti.

"İlk Fransız Bond Kızı" unvanını almıştı

Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond halkası Thunderball ile "ilk Fransız Bond kızı" unvanını da elde etti. Claudine Auger, bu filmde Domino karakterine hayat verdi. Büyük sükse yaptığı bu filmin ardından da Claudine Auger oyunculuğu sürdürdü.