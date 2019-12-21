Eski ‘Bond kızı’ Claudine Auger hayatını kaybetti
1965 yapımı James Bond filmi ‘Yıldırım Harekatı’nda Sean Connery ile başrolü paylaşan ‘Bond kızı’ Claudine Auger 78 yaşında hayatını kaybetti. ‘İlk Fransız Bond kızı’ olarak tanınan Claudine Auger, filmde ‘Domino’ karakterini canlandırıyordu.
Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond filmi Thunderball ile tanına Fransız oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti. Ajansının duyurduğuna göre 78 yaşındaki Auger, Paris'te hayatını kaybetti.
Claudine Auger kimdir?
1941 yılında Paris'te dünyaya gelen Claudine Auger, kariyerine model olarak başladı. 1958 yılındaki Dünya Güzeli yarışmasında ülkesi Fransa'yı temsil etti.
Bir yandan da oyunculuk dersleri alan Auger, aralarında Üç Silahşörler uyarlaması Demir Maske'nin de bulunduğu birçok film için kamera karşısına geçti.
"İlk Fransız Bond Kızı" unvanını almıştı
Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond halkası Thunderball ile "ilk Fransız Bond kızı" unvanını da elde etti. Claudine Auger, bu filmde Domino karakterine hayat verdi. Büyük sükse yaptığı bu filmin ardından da Claudine Auger oyunculuğu sürdürdü.