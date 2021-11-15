Eski dünür katliamında ölü sayısı 5 oldu!

6 Kasım'da Afyonkarahisar'a bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda, Yusuf ve Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı.





Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, 6 Kasım günü akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği Yusuf Mercan, babası Mevlüt, anne Şefika, kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu ağır yaralandı. İsmail Kınçak, saldırı sonrası otomobili ile olay yerinden kaçtı.

SALGIRGAN ALKOLLÜ ÇIKTI ALKOLLÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı, hastaneye götürdü. Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Yusuf Mercan da yoğun bakım servisine kaldırıldı. İsmail Kınçak, aynı gece Beyyazı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, Kınçak'ın 2.70 promoil alkollü olduğu tespit edildi.

İCRAYI KALDIRMASINI İSTEYİP ATEŞ AÇTI

İsmail Kınçak'ın jandarmadaki ifadesinde, kızının 10 yıl önce severek evlendiğini, bu evlilikten çok önce Mevlüt Mercan ile karşılıklı anlaşarak 40 bin liralık senede imza attığını, çocuklarının boşanmasının ardından senedin işleme konulup evine icra geldiğini söylediği belirtildi. Kınçak'ın, saldırı öncesi otomobili durdurduğu anda Mevlüt Mercan'dan icrayı kaldırmasını talep ettiğini, Mercan'ın küfür etmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. Kınçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 YAŞINDAKİ KIZ ÇOÇUĞU SAĞ KURTULDU

Kınçak'ın tabancalı saldırı anı, olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kınçak'ın otomobilin sürücü kapısını açıp, Mevlüt Mercan ile bir süre konuştuğu, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı. Yine görüntülerde yanına gelen kişilere tepki gösteren Kınçak'ın, ardından eski damadı Yusuf Mercan'ın olduğu kapıya yönelerek ateş etmeyi sürdürdüğü, arka camdan Şefika Mercan, Hanife Mutlu ve Hatice Mercan'ı vurduğu görülüyor. Kınçak'ın saldırı sonrasında çevredeki bir kişiye araçtaki 1 yaşında çocuğu almaları için ikazında bulunduğu da öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede bulunduğu belirtildi.

2 KURŞUN ALINAMADI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırıda yaralı kurtulan Yusuf Mercan'ın vücudundaki kurşun çıkarılırken, başındaki 2 kurşun riskli olması nedeniyle alınamadı. Yoğun bakımda 10 gündür yaşam mücadelesi veren Mercan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mercan'ın cenazesi, Çıkrık köyünde toprağa verilecek.