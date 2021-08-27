Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, 24 Ağustos günü Semra Köse Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda "FETÖ silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hükümlü bulunan eski emniyet müdürü Ömer Köse’nin eşi olan Semra Köse’nin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şüpheli Semra Köse’nin ByLock yazışmalarında ise FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonunu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne çekmek adına yazı haline getirerek paylaştığı öğrenildi. Ayrıca Köse’nin söz konusu paylaşımlarda FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştirilen yazışmalar yaptığı bilgisi edinildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Semra Köse savcılıkla "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Semra Köse hakimlik sorgusunun ardından sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA