Türkiye Eski erkek arkadaşını tehdit etti: Seni dağa kaçıracağız!

Eski erkek arkadaşını tehdit etti: Seni dağa kaçıracağız!

Türkiye

Eski erkek arkadaşını tehdit etti: Seni dağa kaçıracağız!

Son dakika haberine göre, İstanbul Barosu avukatlarından S. Ç., ayrılığı hazmedemeyen eski kız arkadaşı tarafından 'Bİzim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız' diyerek tehdit edildiğini söyledi. İhbar sonrası soruşturma başlatıldı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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İddialara göre ayrılığı kabullenemeyen eski kız arkadaş avukat sevgiliye hayatı dar etti. İstanbul Barosu avukatlarından S. Ç., eski kız arkadaşı S.E'nin ayrılık kararı sonrası kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu öne sürerek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği iddia edilen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç. eski kız arkadaşı S.E. ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından S.E.'nin geçen yıl S.E. ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.

'SENİ DAĞA KAÇIRACAĞIZ'

Kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, 'Seni dağa kaçıracağız' gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen S.E., genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Baskılarına devam eden genç kadın avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin Euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat S.E'nin savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen S. E.'nin cezalandırılmasını istedi.

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