Eski eşi 2 ay yaklaşamayacak

Aydoğan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a, velayetin değiştirilmesi davası açmıştı. Eski eşinin durumunun iyi olduğunu öne süren Aydoğan iştirak nafakasının kaldırılmasını da talep etmişti.

Aydoğan’ın açtığı davaya karşı dava açarak cevap veren Zeynep Özbayrak ise, davanın reddini istedi. Ayrıca Özbayrak, eski eşinin kendisine ve kızına şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Burak Aydoğan’ın 2 ay süreyle eski eşi Zeynep Özbayrak ve kızına yaklaşmamasına karar verdi. Özge EĞRİKAR/İSTANBUL







