Türkiye Eski eşi ile kayınvalidesini öldürmüştü! Kendisini vurduktan 15 gün sonra kurtarılamadı

Eski eşi ile kayınvalidesini öldürmüştü! Kendisini vurduktan 15 gün sonra kurtarılamadı

Türkiye

Eski eşi ile kayınvalidesini öldürmüştü! Kendisini vurduktan 15 gün sonra kurtarılamadı

Mardin'de, eski eşi Cemile Başçı (27) ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı (54) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Seyfettin Değer (27), tedavi gördüğü hastanede 15 gün hayatını kaybetti.

31 Aralık 2021, Cuma 16:03 Son Güncelleme:
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Olay, 17 Aralık'ta, Artuklu ilçesi, Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Değer, bu yıl boşandığı Cemile Başçı'nın annesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada bilinmeyen nedenle kavga başlarken Değer, belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile eski eşi ile annesi Kadriye Başçı'ya peş peşe ateş etti. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Seyfettin Değer de aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Değer ise ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gündür tedavi gören Seyfettin Değer, bugün hayatını kaybetti. 

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)

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