Eski eşi saatlerce işkence edip kızını kaçırdı

Kentte yaşayan, 1 çocuk annesi Serap Avcı, 2019 yılında boşandığı B.E. tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Avcı, tedavi gördüğü hastanede kendi görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından yardım istedi. Avcı, "Eski eşim B.E.’den saatlerce işkence gördüm. Kendisi pazar günü 12.00 sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşıyla gelerek beni tuzağa düşürdü. Kapıyı açar açmaz B.E. içeri girdi ve saçımdan tutup beni içeri götürdü. Arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi, bana saldırmaya başladı. Bağırmamam için kafamda bardak kırdı. Telefonumu istedi, vermek istemeyince omuzlarımdan tutarak böbreklerime doğru tekme attı sonra banyoda defalarca yumrukladı. Duvarlar ve yüzüm kan içindeydi. Kanın içinde boğulacağımı söyledi. Bıçak çekip öldürmekle tehdit etti. Telefon şifresini açana kadar bıçağı boğazımdan çekmedi. Açtığımda da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. İdrarım gelmişti, tuvalete oturduğumda tekme attı ve yere düştüm. Böbreklerimde kanama olunca idrarım kan olarak geldi" diye konuştu.





'AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdüğü eski eşinin, ailesini ve akrabalarını da tehdit etmeye devam ettiğini belirten Avcı, "Nefes alamıyordum. Çok zorlanıyordum. 'Ya öldür ya da ambulans çağır' ve 'Söylemeyeceğim' dedim. Tereddüt etti ama söylemeyeceğime inanarak ambulans çağırdı. Ben ambulansla hastaneye gelirken ambulanstakilere saatlerce işkenceye uğradığımı söyledim. Hastaneye geldiğimde saat 5’ti. 5 saat işkence görmüşüm. Hastanede söylediğimi anlayınca kızımı alıp kaçtı. Şimdi ailemi ve akrabalarımı, arkadaşlarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ben hastanede yatıyorum. Ayağa kalkmam yasak. Böbreğimde kanama var. Hayati tehlikem devam ediyor. Lütfen sesimi duyun. Kızım hala onun elinde" dedi.

Serap Avcı'nın şikayetçi olduğu B.E.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

'HAMİLEYKEN DE DÖVÜYORDU'

Serap Avcı, DHA muhabirine konuştu. Avcı, eski eşinin ceza almasını ve 3,5 yaşındaki kızının kendisine teslim edilmesini istediğini söyledi. Evlilik sürecinde şiddet gördüğünü belirten Avcı, "Kızıma edilen küfürden dolayı boşandım. Eşim evde ot içiyordu ama uyuşturucu da kullandığını sonradan öğrendim. Şiddeti vardı ve hamileyken de ailesinin yanında dövüyordu beni. Boşanmak istemiyordu ve davayı açtıktan sonra mecburen 'tamam' dedi. Sonra asıl sorunlar başladı. Beni ve çocuğumu defalarca kaçırdı. Annemi darbetti, bizi kullandı ve minibüsle ezmeye çalıştı. Annemin evinin kapısını yakarak içeri girdi. En son olayda bu hale getirdi" diye konuştu.

'ASIL HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRASI VAR' DEMİŞ

Eski eşinin hastanedeyken de kendisini tehdit ettiğini belirten Serap Avcı, "En son pazar günü yanına genç bir çocuk almış ve ben evde priz bağlantısı işi yapıyordum. Bana iş getirdiğini söyledi. Eski eşim içeri saldırdı. 5 saat boyunca işkence yaptı. Kızım koridorda oyun oynarken ben banyoda dayak yiyordum. Pazar günü hastaneye geldim. Bana, '2-3 yara için beni yatırmazlar, asıl oranın çıktıktan sonrası var. Beni daha da çok ateşledin' diyerek kızımı da alıp kaçtı. 3-4 gündür uyku uyuyamıyorum. Sağa sola dönemiyorum. Hastane odasına gelse kesinlikle kendimi savunamayacağım. Kapıda bir güvenlik bile yok. Bulunup ceza almasını ve bana kızımın teslim edilmesini istiyorum. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım ve aranması var" dedi.

DHA