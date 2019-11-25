Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Ne istedin kızımdan!

Eskişehir’de 25 yıllık kocasından 6 ay önce boşanan Arslan, kocası tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden kızını '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toprağa veren anne, “Ne istedin kızımdan” diyerek feryat etti.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 11 Ekim'de meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'Benim kimsem kalmadı'

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı yürek dağladı. Acılı anne tabut başında “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuba'm. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

Arslan’ın tabutunu kadınlar taşıdı

Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazını kıldıran imam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşe'lerin, Tuğba'ların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

İHA



