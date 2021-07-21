Magazin Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden ilk kez konuştu

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden ilk kez konuştu

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Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Gülden, boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'dan aldığı tehdit mesajlarının ardından ilk kez konuştu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülden, 'Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım.' ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 01:23 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde 'Yandan Yandan' adlı şarkısına klip çeken ve YouTube'dan yayınlayan şarkıcı Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu, yorumlara taciz ve tehdit içerikli mesajlar yazdı.

Mutlu ayrıca, "İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor", "Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!", "Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin." yorumlarıyla tehdit etti.

Gülden, gelen tehdit içerikli mesajların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Gülden, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştı. Alkol ve şiddet problemi olan bu şahıs tarafından 3,5 yıldır tehdit ediliyorum. İlk başlarda kızımız olduğu için sustum, herhangi bir girişimde bulunmadım. Ancak hakaret ve tehdit kızıma da yapılınca daha fazla dayanamadım.'

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