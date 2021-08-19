Türkiye Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın!

Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın!

Türkiye

Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın!

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Fatma İnan isimli kadın eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Eski eşini öldüren Metin Esin ise olayın ardından polisi arayarak 'Gelin beni alın' dedi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 15:34 Son Güncelleme:
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Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi . Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu.

Vedat BAYRAKTAR - Erol DEĞİRMENCİ/ DHA

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