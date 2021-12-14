Türkiye Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı!

Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı!

Türkiye

Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı!

Şırnak'da 32 yaşındaki eski eşi Özlem Çopur'u öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan 35 yaşındaki M.B. tutuklandı. Çopur'un iki çocuğu ise ailesine teslim edildi.

14 Aralık 2021, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda şüpheli M.B., 6 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi Özlem Çopur'un eve gitti.

Burada çıkan kavgada M.B. Özlem Çopur'u bıçaklayarak yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çopur'un cenazesinin Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi. Çopur'un iki çocuğu ise ailesine teslim edildi.

Sekvan KÜDEN/DHA

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