Türkiye Eski eşini sokak ortasında bacaklarından vurdu! Şoke eden anlar…

Eski eşini sokak ortasında bacaklarından vurdu! Şoke eden anlar…

Türkiye

Eski eşini sokak ortasında bacaklarından vurdu! Şoke eden anlar…

Avcılar'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan kaçtı. Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişiminde bulunduğu bugün gerçekleştirdiği saldırı öncesinde ise 3 gündür olay yerinde elinde çiçekle beklediği kaydedildi.

21 Haziran 2021, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı. Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü. Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişi çevredekiler tarafından engellendiği öğrenildi.

Kader K.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği caddede ise 3 gündür elinde çiçekle beklediği kaydedildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar gelince bugün de silahla ateş edip kaçtı" dedi.

Veysel TİMDU - Ersan SAN / DHA

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