Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Kilise Caddesi'nde öğlen saatlerinde çocuğu ile yürüyen eski eşini takip eden Ali A., çocuğu ve onlarca kişinin önünde eşi H.D.’yi darp ederek 3 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan H.D. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına aldı.

"BENİ İYİ ÇEKİN"

Kızıltepe adliyesine çıkarılmadan önce sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen Ali A. rahatlığı ve pişkinliği ile dikkat çekerken eski eşine hakaret etmeye devam etti. Ali A.’nın gazetecilere "Beni iyi çekin" demesi pes dedirtti.



