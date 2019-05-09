Eski eşlerin AVM turu

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirlerinden ayrıldılar. Mustafa Sandal güldü, Melis Sütşurup’un yüzü asıldı.

Pop yıldızı sevgilisini yürüyen merdivenlerde elini tutarak sakinleştirdi. Mustafa Sandal’ın 10 ay önce boşandığı Emina Jahoviç ise Zorlu AVM’deydi.

Mustafa Sandal ve sevgilisi hakkındaki sorulara “Onların hayatı, beni artık ilgilendirmez. Mustafa ile çocuklarımız için görüşüyoruz” cevabını verdi.

MÜGE DAĞISTANLI/ POSTA