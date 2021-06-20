Eski evleriyle, koruma altında bir destinasyon: Safranbolu

Safranbolu mutfağı iler başlayalım...Yiyecek içecek anlamında zengin olan şehirlerimizden Safranbolu’da öncelikle kendi markası olan Bağlar gazozunun mutlaka denenmesi gerekir. Ankara simidini andıran tadıyla Safranbolu simidi, ayran ile iyi bir ikili olan Safranbolu bükmesi ve mutlaka tadılması, hatta birkaç paket alınıp eve de götürülmesi gereken Safranbolu lokumu ilk akla gelenler arasında.

SAFRANBOLU EVLERİ

Eski Rum evlerinin tarzına oldukça benzer mimariye sahip Safranbolu evleri günümüzde gece lambası gibi pek çok süs objesinde dahi karşımıza çıkıyor. Tarihi dokusunu yansıtan, köklü geçmişe sahip bu evler sayesinde Safranbolu dünyanın en iyi korunan kentleri arasında Unesco Miras Listesi’nde yer alıyor. Öyle ki, kent içinde korumaya alınan yapı sayısı 1100’ü aşkın durumda.

Doğrusu, bunca korunmayı hak eden bir yapıdalar. Her Safranbolu evinin odası, ziyaretçileri şaşkına düşürebilecek ve büyüleyecek detaylarla bezeli. Ocaklıklar ve gömme dolap içine gizlenmiş banyolarının yanı sıra tavanlardaki ahşap motifler de ziyaretçilerin her girdikleri odadan olabildiğince geç çıkmalarını sağlayan ayrıntılar arasında.

BULAK MENCİLİS MAĞARASI

Safranbolu’da yer alan Bulak Mencilis Mağarası, Türkiye’nin en büyük dördüncü mağarası. Safranbolu merkezine sekiz kilometre uzaklıkta olan mağaraya çarşıdan araçlar kalkıyor ancak mağaraya girebilmek için hayli de efor sarf etmek gerek. Zira mağaranın girişinde 150 basamaklı bir merdiven sizi bekliyor.

Toplam uzunluğunun 6 kilometre olarak ifade edildiği Bulak Mencilis Mağarası’nda sadece 400 metrelik bir bölüm ziyarete açık.

SAFRANBOLU'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Doğal yapılarıyla da vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir destinasyon olan Safranbolu’da Tokatlı, Valla ve Horma kanyonları ile Ilıca Şelalesi mutlaka görülmesi gereken noktalardan. Meşhur çarşısının yanındaki Cinci Han ile içindeki türbeyle yıl içinde pek çok yerli turisti çeken Hıdırlık Tepesi’ni görmenizi tavsiye ederiz.

Cinci Han

Yakınlardaki Üçbölük Köyü’nde yer alan kaya mezarlar, Sarıçiçek Yaylası ve Uluyayla da Safranbolu’ya uğramışken görmeden geçilmemesi gereken yerler arasında geliyor.

Kaynak: https://neredekal.com/



