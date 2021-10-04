Facebook'un eski müdürlerinden Frances Haugen, kısa süre önce CBS kanalında katıldığı programda şirket önceliğinin güvenliği sağlamak değil kar etmek olduğunu söyledi.

Facebook hakkında konuşmaya başladığından beri birçok tehlike ile karşı karşıya kalan Haugen, ilk başta adının gizli kalmasını isteyip koruma talep etmiş, ardından da CBS kanalında yapılan 30 Minutes programına katılmayı kabul etmişti.

Haugen, Facebook'un bugünkü halinin toplumu parçaladığını ve etnik şiddete sebep olduğunu dile getirdi. Eski yönetici, şirketin genç kızların beden algısını bozuğuna dair iddiaların gerçek olduğunu, platformda bu tarz içerikleri engellemeye yönelik pek bir efor sarf edilmediğini ve platformun gençler için zehirli olduğunu belirtti.

Haugen, aynı zamanda şirketin Donald Trump gibi bazı siyasetçilere karşı pozitif ayrımcılık uyguladığını, bu kişilerle ilgili içeriklerin platformda ön plana çıkarıldığını söyledi.