Fenerbahçe'nin simge isimlerinden 'Kadıköy Boğası' lakaplı eski futbolcu Serhat Akın, dün akşam oynanan Trabzonspor maçı sonrası oldukça kızgındı. Twitter hesabından maçın hakemine ateş püsküren Akın, "Ben olsam çekerim takımı" yorumunu yaptı. İşte Akın'ın yorumları:
Futbol Eski Fenerbahçeli çok sert çıktı! 'Ben olsam takımı çekerim!'
Ben olsam çekerim takımı. Yazıklar olsun, bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitirdiler çok yazık!
Nwakaeme kaptan değil ama hakemin içinden geçti, kart yok. Gustavo da kaptan değil ama hakem direkt sert yapıp kart gösteriyor. eğer bu hakem art niyetli değilse ben hiçbir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun.
Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez, yazıklar olsun. Nwakaeme kart bile görmedi ama 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı.
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