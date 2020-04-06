Futbol Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Futbol

Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti. Antic, 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giymişti.

06 Nisan 2020, Pazartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan Sırp Radomir Antic'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giyen Antic, İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic, 71 yaşında hayata veda etti. Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

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