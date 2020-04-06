Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti
Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti. Antic, 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giymişti.
06 Nisan 2020, Pazartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan Sırp Radomir Antic'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giyen Antic, İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic, 71 yaşında hayata veda etti. Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.