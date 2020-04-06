Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan Sırp Radomir Antic'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giyen Antic, İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic, 71 yaşında hayata veda etti. Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Bu Video

İlgini

Çekebilir