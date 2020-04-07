Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Sırp futbol adamı Radomir Antic 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda futbolcu olarak bulunan Antic, o sezonki kadronun defanstaki en önemli isimlerindendi.

Fenerbahçe'de 1 sezon oynadıktan sonra Real Zaragoza'ya transfer oldu.

1984 yılında futbolu bıraktıktan sonra Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinde teknik direktörlük yapan Antic, 1995-96 sezonunda Atletico Madrid’e hem La Liga, hem de Copa del Rey şampiyonluğu yaşatarak kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.

Efsane spor adamının ölümünün ardından hem Fenerbahçe hem de Atletico Madrid başsağlığı mesajı yayınladı.



