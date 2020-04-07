Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti
Kariyerinde Partizan, Real Zaragoza ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynamış, teknik direktörlük zamanında da Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımları çalıştırmış Sırp futbol adamı Radomir Antic hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Antic, Madrid'te vefat etti.
07 Nisan 2020, Salı 11:49 Son Güncelleme:
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Sırp futbol adamı Radomir Antic 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda futbolcu olarak bulunan Antic, o sezonki kadronun defanstaki en önemli isimlerindendi.
Fenerbahçe'de 1 sezon oynadıktan sonra Real Zaragoza'ya transfer oldu.
1984 yılında futbolu bıraktıktan sonra Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinde teknik direktörlük yapan Antic, 1995-96 sezonunda Atletico Madrid’e hem La Liga, hem de Copa del Rey şampiyonluğu yaşatarak kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.
Efsane spor adamının ölümünün ardından hem Fenerbahçe hem de Atletico Madrid başsağlığı mesajı yayınladı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1247230275446284289
https://twitter.com/Atleti/status/1247218340789202944
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