Futbol Eski Fenerbahçeli Stoch, corona virüse yakalandı

Eski Fenerbahçeli Stoch, corona virüse yakalandı

Futbol

Eski Fenerbahçeli Stoch, corona virüse yakalandı

Yunanistan'da PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch, Kovid-19'a yakalandı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 01:21 Son Güncelleme:
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Yunanistan Süper Lii ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı. Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

AA


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