Eski futbolcu Hakan Ünsal otomobiliyle köpeğe çarptı

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir - Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda Köpek fırladı. Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal, köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu.









Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal, olaydan yara almadan kurtulurken, aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca Hakan Ünsal'ın çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.

DHA