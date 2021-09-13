Eski generale uyuşturucudan kelepçe!

‘Tavuk’ (El Pollo) lakaplı Venezuelalı eski general Hugo Carvajal (61), uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranıyordu. 2006’da Meksika üzerinden ABD’ye 128 parça halinde yapılan 5.6 ton kokain sevkiyatını yönetmekle suçlanıyordu. General, İspanya’nın başkenti Madrid’de film gibi bir operasyonla yakalandı. Estetik ameliyatlar yaptıran, sahte peruk, sakal, bıyık takan, çok sık adres ve telefon değiştiren, otomobil kullanmayan Carvajal’ın izini ABD’li bir ajan buldu. En son iki yıl önce Madrid’de görülen Carvajal’ın kentten hiç ayrılmadığı, emniyete 2.5 kilometre mesafede kaldığı belirlendi.

TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ

ABD’nin Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’nden (DEA) olan ajan Dustin Harmon, bir kadına ait dairede kaldığını, sadece bir köpekle vakit geçirdiğini, yemeklerin dışarıdan sağlandığını, geceleri terasa çıktığını tespit etti. Bilgileri İspanyol makamlarla paylaştı. Akşamüstü eve yapılan baskında elinde bir bıçakla odaya saklanan Carvajal’ın bu hamlesi işe yaramadı. Carvajal, Venezuela’da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve şimdiki Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı’ydı. Uyuşturucu ticareti için Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor. ABD’ye iadesi isteniyor.