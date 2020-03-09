Onur Binay/posta.com.tr

Anthony Levandowski, kendi şirketi Otto için Google’ın ticari sırlarını kullandığı gerekçesiyle açılan davada 179 milyon Dolar tazminat ödemeye hükmedildi.

Levandowski ayrıca 100 milyon dolardan daha az kişisel varlığı olduğunu iddia ederek iflas koruması için başvuruda bulundu. Google bir zamanlar Levandowski'ye 120 milyon dolar bonus ödemişti.

Levandowski, Google'dan şirketin kendi kendine sürüş programı hakkında tescilli bilgiler içeren 14.000 belgeyi çalmakla suçlandığı için çeşitli yasal işlemlerde yer alıyor.

Ağustos ayında federal savcıların getirdiği ve Levandowski'yi 33 adet hırsızlık ve Google ticari sırlarının çalınması girişimiyle suçlayan bir dava hala açık.

Levandowski’nin bu tutarı, kişisel parasıyla ödemek zorunda kalmayabileceği, bu tür bir sorumluluk sözleşmesine veya yasalara bağlı olarak meblağın işverene düşebileceği de söylentiler arasında yer alıyor.