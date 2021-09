Büyük fedakarlıklarla ve umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen, ancak futbola verdiği uzun ara ve sakatlıklar nedeniyle beklenen çıkışı yapamayan Mesut Özil, adım adım eski parlak günlerine dönüyor. Özellikle son Eintracht Frankfurt maçında sergilediği istekli futbol ve takımı sahiplenişi, Arsenal’deki Mesut’tan çok farklı bir oyuncu portresi ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi.

Mesut Özil’i yakından takip edenler, yıldız oyuncudaki şu değişimlere dikkat çekiyor:

TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

1- Arsenal’de özellikle son döneminde yüzünden okunan mutsuzluk neredeyse tamamen kayboldu. Artık sürekli gülümseyen ve mutluluğu gözlerinden okunan bir Mesut var.

2- Mesut, Arsenal’da iken sadece futbolunu oynar, haksızlığa uğrasa bile sesini çıkarmazdı. Ama şimdi hakkını arıyor, gerekirse kavgaya bile giriyor.

3- Sönük, heyecansız gol sevinçleri, yerini hırslı ve coşkulu sevinçlere bıraktı. Gollerden sonra şampiyon olmuşçasına sevinip tribünlere koşuyor.

4- Çocukluk aşkı Fenerbahçe’yi, daha önce forma giydiği takımlardan daha çok sahiplendi. Takım için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu her fırsatta gösteriyor.

5- Arsenal’de dışlanan Mesut, liderlik özelliklerini Fenerbahçe’de gösteriyor. Takımın her anlamda lideri, genç futbolculara yol gösteren bir ağabey.

KOÇ VE PEREİRA'DAN TAM DESTEK

Mesut Özil’deki bu büyük değişimin sırrı, Fenerbahçe camiasının, tüm fertleriyle onu kucaklamasında yatıyor. Başkan Ali Koç’la arkadaş gibi. Koç kendisine her türlü desteği veriyor, bir dediği iki edilmiyor. İstanbul, kendisinin ve ailesinin evi gibi. Tüm ailesi İstanbul’da, Londra’dakinden çok daha huzurlu. Mesut ayrıca fiziki açıdan da fit durumda. Yaz tatilini evindeki spor salonunda çalışarak geçiren tecrübeli futbolcuya, teknik direktör Vitor Pereira ve ekibi de her türlü antrenman desteğini veriyor. Şu an sadece maç eksiği bulunan Mesut’un ekim ayı sonunda gerçek performansına ulaşması bekleniyor.

ÖZİL'İN SANSAYONEL DÖNÜŞÜ

Frankfurt-Fenerbahçe maçı, Alman basınında geniş yer aldı. Bild gazetesi “Frankfurt’ta dünya şampiyonu Mesut Özil’in sansasyonel dönüşü” başlığıyla verdiği haberinde, ünlü futbolcunun 2018’de Alman Milli Takımı’ndan ayrılışından sonra ilk kez Almanya’da sahaya çıktığını ve maçta attığı gol için coşkulu bir sevinç gösterisi yaptığını ifade etti. Diğer yorumlar şöyle: Spiegel: Önce Özil’in golü, sonra duraklama zamanında büyük dram. Express: Frankfurt son dakikada nakavttan kurtuldu, Mesut Özil Almanya dönüşünde gol attı. Kicker: Son bölümdeki VAR dramatiğinden sonra Frankfurt Fenerbahçe’den 1 puanı kurtardı. (Spor Arena)