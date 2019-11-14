Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, meslektaşına saldırdı

Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçındaki kararlarından ötürü FIFA kokartını kaybetmişti. O maç esnasında Trabzonspor'a gösterdiği kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesi gündeme oturmuştu.









Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha karıştı. Eski hakem, oyuncu olarak yer aldığı Elit Master Lig maçında karşılaşmanın hakemi Mehmet Ağaçlı'nın kararlarını beğenmedi ve meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

Saldırıya uğrayan hakem Mehmet Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Bitnel hakkında saldırı ve hakaret gerekçesiyle savcılığa şikâyet dilekçesi verdiklerini açıkladı. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.