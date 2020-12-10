Futbol Eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

Eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

Futbol

Eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

TFF, eski hakem İhsan Türe'nin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe 74 yaşındaydı.

10 Aralık 2020, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
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1946 doğumlu eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklanan İhsan Türe, bugün yapılacak törenle beraber defnedilecek.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1946 Eskişehir doğumlu olan İhsan Türe, uzun yıllar Süper Lig’de ve Avrupa Kupaları’nda görev yaptı, uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. İhsan Türe’nin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Merhum İhsan Türe’ye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.


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