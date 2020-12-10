Eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

1946 doğumlu eski hakem İhsan Türe 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklanan İhsan Türe, bugün yapılacak törenle beraber defnedilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1946 Eskişehir doğumlu olan İhsan Türe, uzun yıllar Süper Lig’de ve Avrupa Kupaları’nda görev yaptı, uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. İhsan Türe’nin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Merhum İhsan Türe’ye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.





İlgili Haberler Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti



