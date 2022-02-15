Türkiye Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen AVM'de olay çıkarmıştı, işte cezası

Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen AVM'de olay çıkarmıştı, işte cezası

Türkiye

Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen AVM'de olay çıkarmıştı, işte cezası

Eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de bir AVM'de 2 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Göçmen'in cezası belli oldu.

15 Şubat 2022, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Bakırköy'de bir AVM'de 2 kişiyi yaralayan eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırıldı.


10 Şubat 2017'de Bakırköy'deki AVM'de tartıştığı kişileri bıçakla yaralayan ve olay çıkaran Görkem Sertaç Göçmen'in davası Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Görkem Sertaç Göçmen katılmazken eski hakim ve sanığın annesi avukat Aynur Göçmen hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme Görkem Sertaç Göçmen'i "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis cezası ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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