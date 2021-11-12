Eski hasımlarını buluşmaya çağırdılar... 4 kişi bir anda saldırdılar!
İstanbul'da 4 arkadaş, eskiden hasım oldukları bir kişiyi buluşmaya çağırdılar. Çağırdıkları kişiyi yere yatırıp tekme tokat darp ettikleri o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
12 Kasım 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 arkadaş, önceden husumetleri bulunan kişiyi telefonla arayıp dışarı çağırdı.
Olacaklardan habersiz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kişi, darbettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti. Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Veysel TİMDU/DHA
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