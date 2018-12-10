Eski iş yerinden 21 bin lira çalan zanlı yakalandı

Erzurum'da çıkarıldığı iş yerinden 21 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:56
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Eski iş yerinden 21 bin lira çalan zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreste yapılan ilk incelemede kasadan 21 bin lira çalındığını belirleyen ekipler, şifre ile girilen iş yerinin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını tespit etti.

Ekipler, iş yeri müdürü U.G'nin verdiği ifade doğrultusunda 3 gün önce işten çıkarılan Y.C.D'yi gözaltına aldı.

Zanlı sorgusunda suçunu itiraf ederken, ekipler olaya karıştığı belirlenen Ö.F.Ö'yü de yakaladı.

Adreslerde bulunan para ise incelemenin ardından iş yeri yetkililerine teslim edildi.

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