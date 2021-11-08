Enver Altaylı davasında karar! Eski istihbaratçı 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Enver Altaylı davasında karar çıktı. Eski istihbaratçı Enver Altaylı FETÖ üyeliğiyle suçlanıyordu. Enver Altaylı, 'siyasi ve askeri casusluk'tan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütü üyeliği' nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 10:56 Son Güncelleme:
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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