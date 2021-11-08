Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.