Eski istihbaratçı Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu
Hakkında 'FETÖ yöneticiliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçları bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu.
18 Şubat 2021, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN